Маме стало плохо: Тупицкий снова не пришел в суд
Александр Тупицкий в среду, 7 апреля, вновь не явился на заседание Печерского районного суда. На этот раз судья сообщил о болезни матери. Именно поэтому он якобы должен был срочно отправиться в Черкасскую область.
Источник:24 канал
Из-за инсульта у матери Тупицкий взял отпуск с 7 по 9 апреля. Печерский райсуд признал эту причину уважительной.
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Заседание, на котором Тупицкому должны избрать меру пресечения, снова отложили. На этот раз до 15 апреля.
В Киев судья должен вернуться раньше. Однако в дальнейшем в Тупицкого запланированы новые заседания в Конституционном Суде. Именно поэтому защита сообщила, что прибыть в Печерский райсуд Тупицкий сможет не ранее 15 апреля.
В то же время документы по болезни матери Тупицкого датированы 2018 – 2019 годами. Защита судьи сообщила, что у женщины случился рецидив, а новых документов еще нет.
Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительную причину. Следственный судья Сергей Вовк признал замечания защиты подходящими.
Дело Тупицкого: главное
- Еще 19 января следователи Государственного бюро расследований сообщили Александру Тупицкому о подозрении. Судьи инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии в ГБР открыли еще одно уголовное производство в отношении Тупицкого. На этот раз говорилось о совершении самоуправства.
- Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного Суда до 28 марта. Впоследствии Зеленский вообще отменил указ экс-президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- Представитель президента в Конституционном Суде и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Тупицкий потерял статус судьи.
- Избрать меру пресечения Тупицкому должен Печерский райсуд. Однако подозреваемый регулярно игнорирует судебные заседания.
Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
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