Александр Тупицкий в среду, 7 апреля, вновь не явился на заседание Печерского районного суда. На этот раз судья сообщил о болезни матери. Именно поэтому он якобы должен был срочно отправиться в Черкасскую область.

Из-за инсульта у матери Тупицкий взял отпуск с 7 по 9 апреля. Печерский райсуд признал эту причину уважительной.

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Заседание, на котором Тупицкому должны избрать меру пресечения, снова отложили. На этот раз до 15 апреля.

В Киев судья должен вернуться раньше. Однако в дальнейшем в Тупицкого запланированы новые заседания в Конституционном Суде. Именно поэтому защита сообщила, что прибыть в Печерский райсуд Тупицкий сможет не ранее 15 апреля.

В то же время документы по болезни матери Тупицкого датированы 2018 – 2019 годами. Защита судьи сообщила, что у женщины случился рецидив, а новых документов еще нет.

Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительную причину. Следственный судья Сергей Вовк признал замечания защиты подходящими.

Дело Тупицкого: главное

Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала