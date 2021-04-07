Володимир Зеленський скасував указ про призначення на посаду голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Однак останній запевняє, що звільнити його може тільки наближче оточення.

Скандальний суддя переконаний, що його звільнити можуть судді, які працюють на нього ж. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

До теми Зеленський може призначити суддів у КСУ на посаду Тупицького і Касмініна, – Данілов

Чому призначили Тупицького

Данілов підкреслив, що ситуація, яка склалась довкола звільнення Тупицького, – це юридичний театр абсурду. Також він наголосив, що президент може і призначити, і звільнити суддю Конституційного Суду.

Чому був призначений Тупицький – не таємниця. Це донецька історія,

– зауважив Данілов.

Про аудит рішень Януковича

За словами очільника РНБО, влада проводить аудит рішень, які ввів у дію Янукович. В установі перевіряють, на який термін та як саме ухвалювались рішення, а також у якому вони тепер стані.

Що спільного у Тупицького з Януковичем? Суддею КСУ Тупицького в травні 2013 року призначив президент-втікач Віктор Янукович. До того він працював звичайним суддею першої інстанції.



Тупицький віддячив Віктору Януковичу за своє призначення, проголосувавши за рішення, яке дозволило президенту-втікачу узурпувати владу.

Він наголосив, що усі органи, які мають чинні укази Віктора Януковича, повинні їх переглянути. Зокрема, це стосувалось й звільнення судді Тупицького.