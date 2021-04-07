Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський може призначити нових суддів на місце Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. На думку Данілова, український лідер має повноваження це робити.

Олексій Данілов пояснив, що Володимир Зеленський, як президент України, має такі ж квоти, як і у Верховної Ради, і у З'їзду суддів.

Важливо Верховний Суд відкрив провадження про оскарження указу Зеленського щодо суддів КСУ

Водночас Данілов відмовився говорити, чи має Зеленський конкретних кандидатів на вакантні посади.

Володимира Олександровича (Зеленського – 24 канал) запитайте. Некоректно в мене таке випитувати,

– заявив Данілов.

Головне про звільнення Тупицького

Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Все тому, що ті "створюють загрозу нацбезпеці України".

Президент наголосив, що судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".

За словами Веніславського, це рішення є законним і виданим в у межах повноважень президента. Сам Тупицький вирішив оскаржити своє звільнення, бо вважає його "незаконним".

Відповідний позов з'явився у Верховному суді 6 квітня. Як зазначили у пресслужбі Верховного Суду, розгляд справи за позовом суддів КСУ призначили на 29 квітня 2021 року. Засідання заплановані на 10:00 і 11:00.