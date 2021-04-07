Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский может назначить новых судей на место Александра Тупицкого и Александра Касминина. По мнению Данилова, украинский лидер имеет полномочия это делать.

Алексей Данилов пояснил, что Владимир Зеленский, как президент Украины, имеет такие же квоты, как и у Верховной Рады, и у съезда судей.

Важно Верховный Суд открыл производство об обжаловании указа Зеленского в отношении судей КСУ

В то же время Данилов отказался говорить, имеет ли Зеленский конкретных кандидатов на вакантные должности.

Владимира Александровича (Зеленского – 24 канал) спросите. Некорректно у меня такое выспрашивать,

– заявил Данилов.

Главное об увольнении Тупицкого

Зеленский отменил указ беглого президента Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Все потому, что те "создают угрозу нацбезопасности Украины".

Президент подчеркнул, что судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".

По словам Вениславского, это решение является законным и изданным в пределах полномочий президента. Сам Тупицкий решил обжаловать свое увольнение, потому что считает его "незаконным".

Соответствующий иск появился в Верховном суде 6 апреля. Как отметили в пресс-службе Верховного Суда, рассмотрение дела по иску судей КСУ назначили на 29 апреля 2021 года. Заседания запланированы на 10:00 и 11:00.