Зеленский может назначить судей в КСУ на должность Тупицкого и Касминина, – Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский может назначить новых судей на место Александра Тупицкого и Александра Касминина. По мнению Данилова, украинский лидер имеет полномочия это делать.
Источник:LB.ua
Алексей Данилов пояснил, что Владимир Зеленский, как президент Украины, имеет такие же квоты, как и у Верховной Рады, и у съезда судей.
Важно Верховный Суд открыл производство об обжаловании указа Зеленского в отношении судей КСУ
В то же время Данилов отказался говорить, имеет ли Зеленский конкретных кандидатов на вакантные должности.
Владимира Александровича (Зеленского – 24 канал) спросите. Некорректно у меня такое выспрашивать,
– заявил Данилов.
Главное об увольнении Тупицкого
- Зеленский отменил указ беглого президента Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Все потому, что те "создают угрозу нацбезопасности Украины".
- Президент подчеркнул, что судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".
- По словам Вениславского, это решение является законным и изданным в пределах полномочий президента. Сам Тупицкий решил обжаловать свое увольнение, потому что считает его "незаконным".
Соответствующий иск появился в Верховном суде 6 апреля. Как отметили в пресс-службе Верховного Суда, рассмотрение дела по иску судей КСУ назначили на 29 апреля 2021 года. Заседания запланированы на 10:00 и 11:00.
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