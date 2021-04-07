Владимир Зеленский отменил указ о назначении на должность председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Однако последний уверяет, что освободить его может только близкое окружение.

Скандальный судья убежден, что его уволить могут судьи, которые работают на него же. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Почему назначили Тупицкого

Данилов подчеркнул, что ситуация, которая сложилась вокруг освобождения Тупицкого, – это юридический театр абсурда. Также он отметил, что президент может и назначить, и уволить судью Конституционного Суда.

Почему был назначен Тупицкий – не тайна. Это донецкая история,

– заметил Данилов.

Об аудите решений Януковича

По словам главы СНБО, власть проводит аудит решений, которые ввел в действие Янукович. В учреждении проверяют, на какой срок и как именно принимались решения, а также в каком они теперь состоянии.

Что общего у Тупицкого с Януковичем? Судьей КСУ Тупицкого в мае 2013 года назначил президент-беглец Виктор Янукович. До этого он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило беглому президенту узурпировать власть.

Он подчеркнул, что все органы, у которых есть действующие указы Виктора Януковича, должны их пересмотреть. В частности, это касалось и увольнения судьи Тупицкого.