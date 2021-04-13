Доверие потеряно: Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Документ помечен как неотложный.
Источник:Офис Президента
У Зеленского объяснили, что согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент. Перед этим он консультируется с Высшим советом правосудия.
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В Офисе президента также отметили, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Однако там, где умирает доверие, заканчивается и демократия.
"У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность" – отметили в ОП.
И отметили, что вместо этого появляются очередные скандалы с "пленками", коррупция связанных с судом людей и многочисленные сомнительные решения. Поэтому доверие к ОАСК потеряно.
Что сказал Зеленский
Глава государства подчеркнул, что Окружной админсуд Киева так и не смог вернуть доверие к себе, однако справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости.
Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей,
– подчеркнул он.
Президент также заверил, что суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении или реформе государства, будет ликвидирован.
Скандал вокруг ОАСК и Павла Вовка: основное
Главы этого суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти. Соответствующие "пленки" еще в 2019 году обнародовало НАБУ.
По данным сыщиков, они могли принимать решения, выгодные определенным политикам и представителям бизнеса. Сам Вовк отрицает все обвинения.
Судьи ОАСК, в частности:
- вернули проспекту Степана Бандеры в Киеве его прежнее название - Московский;
- отменили постановление о новой редакции украинского правописания;
- признали незаконной национализацию "Приватбанка";
- приостановили переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.
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