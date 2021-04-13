Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Документ помечен как неотложный.

У Зеленского объяснили, что согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент. Перед этим он консультируется с Высшим советом правосудия.

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В Офисе президента также отметили, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Однако там, где умирает доверие, заканчивается и демократия.

"У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность" – отметили в ОП.

И отметили, что вместо этого появляются очередные скандалы с "пленками", коррупция связанных с судом людей и многочисленные сомнительные решения. Поэтому доверие к ОАСК потеряно.

Справка. 6 апреля на взятке поймали Юрия Зонтова – брата Павла Вовка, скандального главы ОАСК, а также еще одного адвоката. Во время обысков у них нашли большую сумму наличности.

Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Окружной админсуд Киева так и не смог вернуть доверие к себе, однако справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости.

Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей,

– подчеркнул он.

Президент также заверил, что суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении или реформе государства, будет ликвидирован.

Скандал вокруг ОАСК и Павла Вовка: основное

Главы этого суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти. Соответствующие "пленки" еще в 2019 году обнародовало НАБУ.

По данным сыщиков, они могли принимать решения, выгодные определенным политикам и представителям бизнеса. Сам Вовк отрицает все обвинения.

Судьи ОАСК, в частности: