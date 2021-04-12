ОАСК открыл производство из-за иска "партии Шария" к СБУ
Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску "партии Шария" к Службе безопасности Украины. В нем пророссийский блогер просил признать действия ведомства незаконными.
Источник:ОАСК
Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
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В суде отреагировали на иск Шария к СБУ
В ОАСК отметили, что истец просит признать противоправным составление и направление в Минюст письма о нарушении политической партией пророссийского блогера Анатолия Шария украинского законодательства.
Речь идет об обжаловании письма № 51/12-1601 от 4 марта 2021 года. Его подписал начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.
Главное о "партии Шария"
- СБУ 16 февраля объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию в государственной измене.
- Он является фактическим лидером "партии Шария", однако официально не является ни основателем, ни руководителем партии. Поэтому запретить деятельность политсилы можно только по решению суда.
- ОАСК 11 марта открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.
- Сам Шарий заявил, что это президент Владимир Зеленский, мол, хочет запретить деятельность политсилы.
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