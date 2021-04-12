Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску "партии Шария" к Службе безопасности Украины. В нем пророссийский блогер просил признать действия ведомства незаконными.

Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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В суде отреагировали на иск Шария к СБУ

В ОАСК отметили, что истец просит признать противоправным составление и направление в Минюст письма о нарушении политической партией пророссийского блогера Анатолия Шария украинского законодательства.

Речь идет об обжаловании письма № 51/12-1601 от 4 марта 2021 года. Его подписал начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

Главное о "партии Шария"

СБУ 16 февраля объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию в государственной измене.

Он является фактическим лидером "партии Шария", однако официально не является ни основателем, ни руководителем партии. Поэтому запретить деятельность политсилы можно только по решению суда.

ОАСК 11 марта открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.

Сам Шарий заявил, что это президент Владимир Зеленский, мол, хочет запретить деятельность политсилы.​



Главное о подозрении Шарию / Ифографика 24 канала