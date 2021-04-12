Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом "Партії Шарія" до Служби безпеки України. У ньому проросійський блогер просив визнати дії відомства протиправними.

Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

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У суді відреагували на позов Шарія до СБУ

В ОАСК зазначили, що позивач просить визнати протиправним складання та надсилання до Мін'юсту листа про порушення політичною партією проросійського блогера Анатолія Шарія українського законодавства.

Мовиться про оскарження листа № 51 / 12−1601 від 4 березня 2021 року. Його підписав начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.

Головне про "Партію Шарія"

СБУ 16 лютого оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.

Він є фактичним лідером "Партії Шарія", однак офіційно не є ні засновником, ні керівником партії. Тому заборонити діяльність політсили можна тільки за рішенням суду.

ОАСК 11 березня відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.

Сам Шарій заявив, що це президент Володимир Зеленський, мовляв, хоче заборонити діяльність політсили.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу