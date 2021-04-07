Служба безопасности Украины проводит обыски у фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета". Известно, что структура сотрудничала с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием.

Что известно о фейковом "горсовете"

По данным следствия, деятельность псевдодепутатов координировали российские спецслужбы. В частности "чиновники" выполняли их задачи.

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Правоохранители проверяют информацию о причастности подозреваемых к захвату государственной власти и свержению конституционного строя.

Известно, что злоумышленники также создали так называемый государственный орган "Республика Украина".

Во время обысков полицейские изъяли:

уставы фейковых псевдообразований;

печати и бланки;

протоколы заседаний;

распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов;

агитационные материалы;

карты платежных систем России;

компьютерную технику;

средства связи;

а также другие материалы, которые приобщат к материалам дела.



Правоохранители провели обыски в фейковом "горсовете" Хмельницкая

Также известно, что незаконная структура сотрудничала с блогером Шарием. 16 февраля СБУ объявила ему подозрение в государственной измене.

Сейчас продолжается досудебное следствие из-за действий направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.



Правоохранители проверят причастность подозреваемых к захвату госвласти