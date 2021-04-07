Фейковый горсовет в сотрудничестве с Шарием: СБУ проводит обыски в Хмельницком
Служба безопасности Украины проводит обыски у фейковых "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета". Известно, что структура сотрудничала с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием.
Источник:СБУ
Что известно о фейковом "горсовете"
По данным следствия, деятельность псевдодепутатов координировали российские спецслужбы. В частности "чиновники" выполняли их задачи.
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Правоохранители проверяют информацию о причастности подозреваемых к захвату государственной власти и свержению конституционного строя.
Известно, что злоумышленники также создали так называемый государственный орган "Республика Украина".
Во время обысков полицейские изъяли:
- уставы фейковых псевдообразований;
- печати и бланки;
- протоколы заседаний;
- распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов;
- агитационные материалы;
- карты платежных систем России;
- компьютерную технику;
- средства связи;
- а также другие материалы, которые приобщат к материалам дела.
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Также известно, что незаконная структура сотрудничала с блогером Шарием. 16 февраля СБУ объявила ему подозрение в государственной измене.
Сейчас продолжается досудебное следствие из-за действий направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
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