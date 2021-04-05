СБУ разоблачила банду, которая подделывала документы и сбывала фальшивые евро
СБУ разоблачила группировку, участники которой организовали сбыт фальшивых евро в больших суммах. Кроме того, злоумышленники подделывали документы государственного образца.
Источник:СБУ
Чем занимались злоумышленники
Деньги были подделаны очень качественно. Их не могло идентифицировать даже устройство для проверки денег.
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По предварительным данным следствия, группировка занималось сбытом готовых фальшивых банкнот на территории Ровенской и Волынской областей. "Деньги" продавали за 50% от номинальной стоимости евро.
Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли крупными партиями, не менее 10 тысяч евро на руки.
Правоохранители провели 9 обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Полицейские изъяли:
- чистые бланки паспортов граждан Украины;
- разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;
- почти 7 килограммов янтаря-сырца;
- крупную сумму наличных.
СБУ разоблачила группировку, которая подделывала евро
Злоумышленников задержали
В рамках уголовного производства 2 фигурантам уже сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей и круглосуточный домашний арест.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения поддельной валюты и других фигурантов.
Банда подделывала паспорта и другие документы
Поддельные деньги распространяли через знакомых
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