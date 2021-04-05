СБУ разоблачила группировку, участники которой организовали сбыт фальшивых евро в больших суммах. Кроме того, злоумышленники подделывали документы государственного образца.

Чем занимались злоумышленники

Деньги были подделаны очень качественно. Их не могло идентифицировать даже устройство для проверки денег.

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По предварительным данным следствия, группировка занималось сбытом готовых фальшивых банкнот на территории Ровенской и Волынской областей. "Деньги" продавали за 50% от номинальной стоимости евро.

Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли крупными партиями, не менее 10 тысяч евро на руки.

Правоохранители провели 9 обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Полицейские изъяли:

чистые бланки паспортов граждан Украины;

разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;

почти 7 килограммов янтаря-сырца;

крупную сумму наличных.

СБУ разоблачила группировку, которая подделывала евро

Злоумышленников задержали

В рамках уголовного производства 2 фигурантам уже сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей и круглосуточный домашний арест.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения поддельной валюты и других фигурантов.



Банда подделывала паспорта и другие документы



Поддельные деньги распространяли через знакомых