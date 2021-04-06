НАБУ задержало родного брата Павла Вовка, скандального главы Окружного суда Киева. Это произошло, когда тот пытался получить 100 тысяч долларов взятки.

По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. Об этом сообщил журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко.

Обратите внимание Судья Вовк знает, что его будут "покрывать" в Высшем совете правосудия, – Маселко

По его словам, сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в помещении Окружного суда Киева.

Как пишет "Слово и дело", задержанным является Юрий Зонтов, адвокат (судья Павел Зонтов после бракосочетания взял фамилию жены Вовк – 24 канал).

Реакция Павла Вовка

В своем фейсбуке скандальный судья прокомментировал обыски в Окружном админсуде Киева 6 апреля. В то же время он не подтверждал и не опровергал задержание своего брата.

Вовк "похвастался", что уголовные дела в отношении должностных лиц ОАСК угрожали передать в суд, но так и не сделали этого. Кроме того, пожаловался на "пустые обвинения".

Всего этого оказалось мало, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова. Ждем новый поток пиара и очередную фантастическую историю,

– цинично заявил Вовк.

"Если в прошлый раз был "захват власти", теперь должно быть что-то еще более странное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть еще смешнее", – добавил он.

Дело Павла Вовка: основное

Скандального судью подозревают в попытке узурпации судебной власти. Следствие заявило, что он мог принимать решения в пользу конкретных лиц. Сам Вовк все отрицает.

Дело получило огласку, когда в 2020 году НАБУ обнародовало "пленки Вовка". На них судья и другие фигуранты обсуждают попытку захвата государственной власти.

В начале марта Антикоррупционный суд уже в шестой раз разрешил принудительный привод судьи. Между тем 17 марта отказал НАБУ в продолжении следствия.

Обратите внимание! Окружной админсуд Киева, которым до сих пор руководит Вовк – единственный суд в Украине, который имеет полномочия рассматривать споры с центральными органами государственной власти.