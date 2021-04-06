НАБУ затримало рідного брата Павла Вовка, скандального глави Окружного суда Києва. Це сталося, коли той намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.

За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка. Про це повідомив журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, наразі Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у приміщенні Окружного суду Києва.

Справа Павла Вовка: основне

Скандального суддю підозрюють у спробі узурпації судової влади. Слідство заявило, що він міг ухвалювати рішення на користь конкретних осіб. Сам Вовк все заперечує.

Справа набула розголосу, коли у 2020 році НАБУ оприлюднило "плівки Вовка". На них суддя та інші фігуранти обговорюють спробу захоплення державної влади.

На початку березня Антикорупційний суд вже вшосте дозволив примусовий привід судді. Натомість 17 березня відмовив НАБУ у продовженні слідства.

Зверніть увагу! Окружний адмінсуд Києва, яким досі керує Вовк – єдиний суд в Україні, який має повноваження розглядати спори з центральними органами державної влади.

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