Так, ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87. Переможцем таки залишився Вірастюк.
Раніше ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом
Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування,
– наголосили у ЦВК.
Результати голосування
Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінились:
- За Василя Вірастюка – 14 811 голосів,
- за Олександра Шевченка – 13 942,
- за Руслана Кошулинського – 13 463.
Вибори на Прикарпатті: що треба знати
- Вибори на скандальному окрузі №87 на Прикарпатті відбулись 28 березня.
- Під час підрахунку голосів були численні скандали – у протоколах виявили помилки. Крім того, будівлю, де засідала комісія, постійно "мінували".
- 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%.
- Останній подавав позови до суду. Згодом Верховний суд скасував результати виборів.
- ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.
- Потім у ЦВК зізнались, що юридичного виходу із ситуації немає. Однак стверджували, що шукають рішення.