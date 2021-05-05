ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом
Центрвиборчком відмовив Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом України. Там пояснили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасований.
Джерело:ЦВК
Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні, яке відбувалося 5 травня. Там заявили про відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка нардепом.
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"ЦВК постановила: копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті", – зауважила членкиня комісії Вікторія Глущенко.
Заступник голови комісії Віталій Плукар звернув увагу на те, що напередодні Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.
Ми вживаємо усіх заходів задля пошуку найоптимальнішого шляху вирішення цієї ситуації, з урахуванням визначених законодавством повноважень ЦВК та позиції суду,
– пояснив він.
"Станом на сьогодні чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає. Але ЦВК опрацьовує питання, аби таки встановити результати виборів у цьому окрузі", – додав Плукар.
Вибори в окрузі №87: що відомо
- Довибори у Верховну Раду на окрузі №87 відбулися ще 28 березня. Їх призначили, адже обраний там нардеп Зіновій Андрійович склав свої повноваження.
- Основними конкурентами на цьому окрузі були Василь Вірастюк від "Слуги народу" та Олександр Шевченко від "За майбутнє".
- Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався численними скандалами. Політичні опоненти, зокрема, звинувачували один одного у фальсифікаціях.
- На 5 дільничних виборчих комісіях результати голосування визнали недійсними, ще на 6 – виявили нестачу бюлетенів за кандидата Шевченка.
- Попри це, 22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала Вірастюка переможцем. Його конкуренти не погодилися, це обернулося судовими позовами.
- Зрештою, Шевченко виграв позов у Верховному суді. Там вважають, що втрачені бюлетені могли змінити результати виборів, адже різниця сягала лише 422 голоси.
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