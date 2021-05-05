Центрвиборчком відмовив Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом України. Там пояснили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасований.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні, яке відбувалося 5 травня. Там заявили про відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка нардепом.

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"ЦВК постановила: копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті", – зауважила членкиня комісії Вікторія Глущенко.

Зверніть увагу! Відповідне рішення підтримали 12 членів Центральної виборчої комісії.

Заступник голови комісії Віталій Плукар звернув увагу на те, що напередодні Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.

Ми вживаємо усіх заходів задля пошуку найоптимальнішого шляху вирішення цієї ситуації, з урахуванням визначених законодавством повноважень ЦВК та позиції суду,

– пояснив він.

"Станом на сьогодні чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає. Але ЦВК опрацьовує питання, аби таки встановити результати виборів у цьому окрузі", – додав Плукар.

Зверніть увагу! Вірастюк набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Вибори в окрузі №87: що відомо