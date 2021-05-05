ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом
Центризбирком отказал Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины. Там объяснили, что для этого нет оснований, так как протокол о результатах выборов в округе №87 отменен.
Источник:ЦИК
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании, которое проходило 5 мая. Там заявили об отсутствии правовых оснований для регистрации Вирастюка нардепом.
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"ЦИК постановила: копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте", – отметила член комиссии Виктория Глущенко.
Заместитель главы комиссии Виталий Плукар обратил внимание на то, что накануне Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в ОИК№87.
Мы принимаем все меры для поиска оптимального пути решения этой ситуации, с учетом определенных законодательством полномочий ЦИК и позиции суда,
– объяснил он.
"По состоянию на сегодня чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет. Но ЦИК прорабатывает вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов в этом округе", – добавил Плукар.
Выборы в округе №87: что известно
- Довыборы в Верховную Раду на округе №87 состоялись еще 28 марта. Их назначили, так как избранный там нардеп Зиновий Андрийович сложил свои полномочия.
- Основными конкурентами на этом округе были Василий Вирастюк от "Слуги народа" и Александр Шевченко от "За майбутнє".
- Подсчет голосов на Прикарпатье сопровождался многочисленными скандалами. Политические оппоненты, в частности, обвиняли друг друга в фальсификациях.
- На 5 участковых избирательных комиссиях результаты голосования признали недействительными, еще на 6 – обнаружили нехватку бюллетеней за кандидата Шевченко.
- Несмотря на это, 22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала Вирастюка победителем. Его конкуренты не согласились, это обернулось судебными исками.
- В конце концов, Шевченко выиграл иск в Верховном суде. Там считают, что потерянные бюллетени могли изменить результаты выборов, так как разница составляла всего лишь 422 голоса.
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