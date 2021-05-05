Центризбирком отказал Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины. Там объяснили, что для этого нет оснований, так как протокол о результатах выборов в округе №87 отменен.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании, которое проходило 5 мая. Там заявили об отсутствии правовых оснований для регистрации Вирастюка нардепом.

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"ЦИК постановила: копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте", – отметила член комиссии Виктория Глущенко.

Обратите внимание! Соответствующее решение поддержали 12 членов Центральной избирательной комиссии.

Заместитель главы комиссии Виталий Плукар обратил внимание на то, что накануне Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в ОИК№87.

Мы принимаем все меры для поиска оптимального пути решения этой ситуации, с учетом определенных законодательством полномочий ЦИК и позиции суда,

– объяснил он.

"По состоянию на сегодня чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет. Но ЦИК прорабатывает вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов в этом округе", – добавил Плукар.

Обратите внимание! Вирастюк набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За майбутнє".

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