Василий Вирастюк может и не стать народным депутатом Верховной Рады. В ночь 2 мая стало известно, что Верховный суд якобы отменил протокол ЦИК о признании того победителем выборов на 87 округе.

Об этом написал старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев в фейсбуке. По его словам, текста решения суда еще нет, но суть его известна.

Напомним Перевыборы теоретически возможны, – советник ОПОРЫ о скандальном округе на Прикарпатье

Верховный суд отменил победу Вирастюка

В ночь 2 мая произошла "праздничная сенсация", как написал Клюжев. Верховный суд Украины отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в Верховную Раду на 87 округе.

Сенсация праздничной ночи. Большая палата Верховного суда Украины отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в ОИО 87, по данным которого победил Василий Вирастюк,

– заявил аналитик ОПОРА.

По его словам, еще "нет доступа к решению суда", поэтому тщательно его проанализировать пока не удастся. Однако его "политические и правовые последствия уже интригуют".

Эту же информацию – об отмене протокола ЦИК по 87 округу – у себя в телеграме опубликовал и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Выборы на 87 округе в Верховную Раду: что следует помнить

87 мажоритарный округ расположен на территории Ивано-Франковской области. Избранный там народным депутатом Верховной Рады Зиновий Андреевич сложил полномочия , потому что выиграл другие выборы – на пост городского головы Надворной. Тогда в округе объявили новые выборы – на 28 марта.

И все бы ничего, но результаты голосования смогли объявить аж на 8 сутки.

Дело в том, что сначала процесс застопорился из-за пересчета голосов (протоколы с участков якобы содержали ошибки).

Далее у окружной комиссии внезапно исчез кворум, а помещение ОИК буквально штурмовали сторонники основных конкурентов на округе – Василия Вирастюка (со "Слуги народа") и Александра Шевченко (представителя "За будущее").

Более того – ОИК неоднократно "минировали". В Надворную даже приезжал слуга-нардеп Николай Тищенко , чтобы "разобраться" в ситуации.

А она таки была сложной, хотя бы учитывая очень близкие итоги голосования за кандидатов:

Василий Вирастюк получил 31,25% голосов,

Александр Шевченко – 29, 69%,

А Руслан Кошулинский – 28,86%.