Перевыборы теоретически возможны, – советник ОПОРЫ о скандальном округе на Прикарпатье
На Прикарпатье до сих пор не могут поделить победу на довыборах в Верховную Раду Александр Шевченко и Василий Вирастюк. Теоретически возможно, что там проведут перевыборы, однако серьезно такой вариант еще не обсуждали.
Источник:24 канал
Об этом рассказала старший советник по юридическим вопросам общественной сети ОПОРА Ольга Коцюруба. Она добавила, что Центральная избирательная комиссия не имеет полномочий, чтобы принимать решение о перевыборах.
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Коцюруба отметила, что несмотря на то, что украинское законодательство не предусматривает возможности перевыборов, такая практика в Украине уже была.
Теоретически исключать принятия этого решения нельзя. Однако надо понимать, что это не в полномочиях ЦИК. Может быть либо решение суда, или решение парламента,
– отметила советник по ОПОРЫ.
Она добавила, что ЦИК – орган государственной власти, который действует в соответствии с Конституцией.
Коцюруба о возможных перевыборах на Прикарпатье: смотрите видео
Довыборы в Прикарпатье: коротко
- Экзит-полы прогнозировали победу Александра Шевченко, однако официальные результаты показали, что якобы лидирует Василий Вирастюк.
- Посчитать голоса комиссии не удается, так как на участках зафиксировали нарушения и различия в данных.
- В частности, на одном из участков на упаковке указали 402 голоса за Шевченко. На самом деле насчитали только 299.
- Известно, что недействительными признали голосования минимум на 6 участках.
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