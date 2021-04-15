На Прикарпатье до сих пор не могут поделить победу на довыборах в Верховную Раду Александр Шевченко и Василий Вирастюк. Теоретически возможно, что там проведут перевыборы, однако серьезно такой вариант еще не обсуждали.

Об этом рассказала старший советник по юридическим вопросам общественной сети ОПОРА Ольга Коцюруба. Она добавила, что Центральная избирательная комиссия не имеет полномочий, чтобы принимать решение о перевыборах.

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Коцюруба отметила, что несмотря на то, что украинское законодательство не предусматривает возможности перевыборов, такая практика в Украине уже была.

Теоретически исключать принятия этого решения нельзя. Однако надо понимать, что это не в полномочиях ЦИК. Может быть либо решение суда, или решение парламента,

– отметила советник по ОПОРЫ.

Она добавила, что ЦИК – орган государственной власти, который действует в соответствии с Конституцией.

Справка. Перевыборы проводили в Украине 26 декабря 2004 года после Оранжевой революции. Тогда украинцы вышла на массовые протесты из-за фальсификации на выборах в пользу Виктора Януковича. Согласно результатам перевыборов, победил Виктор Ющенко.

Коцюруба о возможных перевыборах на Прикарпатье: смотрите видео

Довыборы в Прикарпатье: коротко