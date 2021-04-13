В Центральную избирательную комиссию поступили судебные решения по окружной избирательной комиссии 87-го округа. Они могут повлиять на результаты промежуточных парламентских выборов в Верховную Раду.

Результаты выборов на Прикарпатье могут быть другими

Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по 3 делам. Результаты их рассмотрения должны опубликовать 13 апреля.

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До того времени комиссия не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому ЦИК обязал ОИК составить уточненный протокол об итогах голосования.

Голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным. В то же время, оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненного протокола,

– заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

Он добавил, что суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первичный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.

Диденко надеется, что ОИК в полной мере учтет решения судов и совершит все необходимые действия, вытекающие из них.

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