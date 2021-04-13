Могут повлиять на результат: ЦИК ждет решений суда по выборам на Прикарпатье
В Центральную избирательную комиссию поступили судебные решения по окружной избирательной комиссии 87-го округа. Они могут повлиять на результаты промежуточных парламентских выборов в Верховную Раду.
Источник:Фейсбук ЦИК
Результаты выборов на Прикарпатье могут быть другими
Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по 3 делам. Результаты их рассмотрения должны опубликовать 13 апреля.
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До того времени комиссия не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому ЦИК обязал ОИК составить уточненный протокол об итогах голосования.
Голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным. В то же время, оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненного протокола,
– заявил председатель ЦИК Олег Диденко.
Он добавил, что суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первичный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.
Диденко надеется, что ОИК в полной мере учтет решения судов и совершит все необходимые действия, вытекающие из них.
Главное о выборах на Ивано-Франковщине
- Больше всего голосов избирателей набрали Александр Шевченко от "За майбутнє", Василий Вирастюк от "Слуги народа" и Руслан Кошулинский от "Свободы".
- Экзитполы прогнозировали победу Шевченко, однако официальные результаты показали, что лидер в избирательной гонке – Вирастюк.
- В то же время на участках зафиксировали нарушения и расхождения в данных. Например, на одном из участков насчитали 299 голосов за Шевченко, хотя на упаковке было указано 402 голоса.
- Всего недействительным признали голосование на 6 участках.
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