ЦИК признал выборы на Прикарпатье
Центральная избирательная комиссия признала выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоявшимися. Соответствующее решение одобрили на заседании 5 апреля.
Источник:ЦИК
ЦИК 5 апреля продолжил работу в режиме заседания. Во время него приняли для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на Прикарпатье.
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Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней,
– заявил председатель комиссии Олег Диденко.
Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушения.
"В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", – добавил Диденко.
Главное о выборах на Прикарпатье
- Процесс подсчета голосов на округе №87 затянулся на несколько дней. Все потому, что на участках зафиксировали нарушения и расхождения в данных.
- Так, на одном из участков за кандидата Александра Шевченко насчитали 299 голосов, хотя при упаковке было указано 402 голоса. Еще на 5 участках голосование признали недействительным.
- Впоследствии на Надворную приехал нардеп Николай Тищенко. Наблюдатели движения ЧЕСТНО заявили, что он пытался сорвать подсчет голосов.
- Согласно данным ЦИК, на выборах победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Однако экзитполы прогнозировали ему лишь третье место, а на первом – якобы должен был быть Шевченко.
- Сам Шевченко уже подал ряд судебных исков вероятные нарушения.
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