Центральная избирательная комиссия признала выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоявшимися. Соответствующее решение одобрили на заседании 5 апреля.

ЦИК 5 апреля продолжил работу в режиме заседания. Во время него приняли для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на Прикарпатье.

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Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней,

– заявил председатель комиссии Олег Диденко.

Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушения.

"В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", – добавил Диденко.

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