ЦВК визнала вибори на Прикарпатті
Центральна виборча комісія визнала вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області такими, що відбулися. Відповідне рішення схвалили на засіданні 5 квітня.
Джерело:ЦВК
ЦВК 5 квітня продовжила роботу в режимі засідання. Під час нього схавили для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на Прикарпатті.
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Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів,
– заявив голова комісії Олег Діденко.
Він закликав правоохоронців якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили порушення.
"Своєю чергою ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили", – додав Діденко.
Головне про вибори на Прикарпатті
- Процес підрахунку голосів на окрузі №87 затягнувся на кілька днів. Все тому, що на дільницях зафіксували порушення та розбіжності у даних.
- Так, на одній з дільниць за кандидата Олександра Шевченка нарахували 299 голосів, хоча на упакуванні було вказано 402 голоси. Ще на 5 дільницях голосування визнали недійсним.
- Згодом у Надвірну приїхав нардеп Микола Тищенко. Спостерігачі руху ЧЕСНО заявили, що він намагався зірвати підрахунок голосів.
- Згідно з даними ЦВК, на виборах переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Однак екзитполи прогнозували йому лише третє місце, а на першому – нібито мав бути Шевченко.
- Сам Шевченко вже подав низку судових позовів через ймовірні порушення.
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