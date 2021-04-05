Після скандальних виборів на Прикарпатті поліція відкрила 17 кримінальних справ
Проміжні вибори народного депутата на на Івано-Франківщині завершилися кримінальними справами. Поліція вже розпочала 17 проваджень.
Джерело:МВС
12 проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 5 – виборчого процесу. Загалом до поліції надійшло 113 повідомлень про ймовірні порушення.
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Після ретельної перевірки отриманої інформації правоохоронці склали адмінпротоколи. Більшість з них пов'язані з виготовленням або розміщенням матеріалів передвиборчої агітації.
Вибори в окрузі №87 на Прикарпатті: що варто знати
Офіційно підрахунок голосів за кандидатів до Верховної Ради вже завершився. Переміг український силач Василь Вірастюк, кандидат від "Слуги народу".
Напередодні Окружний суд Івано-Франківська визнав незаконним рішення виборчої комісії про перерахунок голосів на 2 дільницях. Мовиться про ДВК у селах Монастирчани та Горохолин Ліс.
На думку суддів, комісія не мала права брати на перерахунок ці дільниці без відповідних на це підстав. Шевченко заявив, що не має наміру здаватися та готує низку судових позовів.
Скандали під час виборів
- Сам процес підрахунку голосів супроводжувався масою скандалів. На 6 виборчих дільницях були зафіксовані порушення голосування та розбіжності у даних.
- На одній з дільниць за Олександра Шевченка нарахували 299 голосів, хоча на упаковці було вказано 402 голоси. Ще на 5 дільницях голосування визнали недійсним.
- Протягом декількох днів Будинок культури у Надвірній, де засідала ОВК, оточували силовики й виборці. Серед них були прихильники як Вірастюка, так і Шевченка.
- Згодом у Надвірну приїхав нардеп Микола Тищенко. Спостерігачі руху ЧЕСНО заявили, що він "влаштував на дільниці цирк" й намагався зірвати підрахунок голосів.
- Громадянська мережа ОПОРА вимагає розслідувань щодо можливих фальсифікацій на окрузі №87. Там зауважили, що без цього результати матимуть низьку суспільну легітимність.
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