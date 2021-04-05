Проміжні вибори народного депутата на на Івано-Франківщині завершилися кримінальними справами. Поліція вже розпочала 17 проваджень.

12 проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 5 – виборчого процесу. Загалом до поліції надійшло 113 повідомлень про ймовірні порушення.

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Після ретельної перевірки отриманої інформації правоохоронці склали адмінпротоколи. Більшість з них пов'язані з виготовленням або розміщенням матеріалів передвиборчої агітації.

Вибори в окрузі №87 на Прикарпатті: що варто знати

Офіційно підрахунок голосів за кандидатів до Верховної Ради вже завершився. Переміг український силач Василь Вірастюк, кандидат від "Слуги народу".

Довідка. Згідно з даними від ЦВК, Вірастюка підтримали 31,25% виборців, а його опонента Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" – 29,69%.

Напередодні Окружний суд Івано-Франківська визнав незаконним рішення виборчої комісії про перерахунок голосів на 2 дільницях. Мовиться про ДВК у селах Монастирчани та Горохолин Ліс.

На думку суддів, комісія не мала права брати на перерахунок ці дільниці без відповідних на це підстав. Шевченко заявив, що не має наміру здаватися та готує низку судових позовів.

Скандали під час виборів