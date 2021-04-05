Івано-Франківський Окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення Окружної виборчої комісії №87 про перерахунок голосів на двох дільницях.

Кандидат на проміжних виборах до Ради за округом №87 Шевченко заявив, що це перше позитивне рішення на його користь.

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Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (село Монастирчани) Незаконним. Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав,

– написав він.

Пізніше кандидат повідомив, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці – №260012 (село Горохолин Ліс).

Шевченко зазначив, що додав, що ОВК "не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів".

Суди розглянули 8 справ

За інформацією "Суспільного. Карпати", 4 квітня суди розглянули 8 справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторний підрахунок голосів.

У 6 позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ.