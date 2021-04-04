Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування на 87 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради. Громадянська мережа ОПОРА вимагає від Нацполіції розслідувати можливі фальсифікації.

Про це йдеться у попередній заяві ОПОРИ щодо підсумків голосування на проміжних виборах на Прикарпатті.

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Що ОПОРА каже про результати виборів на Прикарпатті

Надзвичайний виклик для демократичності та законності виборів в окрузі вимагає від правоохоронних органів невідкладних дій щодо встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування та ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією,

– йдеться у заяві.

Там додають, що у випадку відсутності об'єктивних та комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата матимуть низьку суспільну легітимність.

Спостерігачі ОПОРИ наполягають на розслідуванні всіх версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

На чому базуються підсумки голосування

на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях;

враховують незбіги між первинними протоколами 6 ДВК і даними повторного підрахунку голосів. Зокрема, за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") зменшилась.

"На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення не було надано переконливих доказів про порушення зі сторони членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію", – пояснюють в ОПОРІ.

Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК.

І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, ОПОРА вимагає від поліції їх вивчити та оприлюднити попередні результати розслідування.

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Що ОПОРА рекомендує правоохоронцям

В організації вважають, що Нацполіція повинна оперативно зібрати свідчення і документи від членів виборчих комісій, кандидатів, офіційних спостерігачів та інших суб'єктів виборчого процесу.

Поліції рекомендують щоденно інформувати ЗМІ та громадськість про попередню інформацію та вжиті заходи щодо розслідування правопорушень на проміжних виборах в окрузі.

Службі безпеки України організація радить оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів 1 квітня у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК № 87.

Крім того, СБУ просять публічно відреагувати на звинувачення щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування.