Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду. Гражданская сеть ОПОРА требует от Нацполиции расследовать возможные фальсификации.

Об этом говорится в предварительном заявлении ОПОРЫ относительно итогов голосования на промежуточных выборах на Прикарпатье.

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Что ОПОРА говорит о результатах выборов на Прикарпатье

Чрезвычайный вызов для демократичности и законности выборов в округе требует от правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических действий с избирательной документацией,

– говорится в заявлении.

Там добавляют, что в случае отсутствия объективных и комплексных расследований, результаты промежуточных выборов народного депутата будут иметь низкую общественную легитимность.

Наблюдатели ОПОРЫ настаивают на расследовании всех версий относительно причин несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

На чем базируются итоги голосования

на решениях комиссии о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках;

учитывают несовпадения между первичными протоколами 6 УИК и данными повторного подсчета голосов. В частности, по результатам повторного подсчета голосов на 6 из 20 избирательных участков количество избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия "За майбутнє") уменьшилось.

"На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, которые бы свидетельствовали о фальсификации", – поясняют в ОПОРЕ.

Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК.

И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, ОПОРА требует от полиции их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования.

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Что ОПОРА рекомендует правоохранителям

В организации считают, что Нацполиция должна оперативно собрать показания и документы от членов избирательных комиссий, кандидатов, официальных наблюдателей и других субъектов избирательного процесса.

Полиции рекомендуют ежедневно информировать СМИ и общественность о предварительной информации и принятых мерах по расследованию правонарушений на промежуточных выборах в округе.

Службе безопасности Украины организация советует обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений 1 апреля в здании, в котором размещается помещение ОИК № 87.

Кроме того, СБУ просят публично отреагировать на обвинения относительно ее вмешательства в процесс установления итогов голосования.

Справка. 4 апреля ЦИК обнародовала результаты обработки 100% избирательных бюллетеней. Согласно им, победу на округе №87 одержал Василий Вирастюк – 31,25%, за ним идет Шевченко – 29,69% и Кошулинский – 28,86% голосов.