Шевченко: суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках Прикарпатья
Ивано-Франковский Окружной административный суд признал незаконным решение Окружной избирательной комиссии №87 о пересчете голосов на двух участках.
Источник:Александр Шевченко в фейсбуке
Кандидат на промежуточных выборах в Раду по округу №87 Шевченко заявил, что это первое положительное решение в его пользу.
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Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (село Монастирчаны) незаконным. Окружная избирательная комиссия не имела права брать на пересчет этот участок без соответствующих на это оснований,
– написал он.
Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке – №260012 (село Горохолин Лес).
Шевченко отметил, что добавил, что ОИК "не имела права отправлять на пересчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов".
Суды рассмотрели 8 дел
По информации "Суспільне. Карпати", 4 апреля суды рассмотрели 8 дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов.
В 6 исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел.
Результаты довыборов в округе №87
- Василий Вирастюк – 31,25%;
- Александр Леонидович Шевченко – 29,69%;
- Руслан Кошулинский – 28,86% голосов.
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