После скандальных выборов на Прикарпатье полиция открыла 17 уголовных дел
Промежуточные выборы народного депутата в Ивано-Франковской области завершились уголовным делам. Полиция уже начала 17 производств.
Источник:МВС
12 производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 5 – избирательного процесса. Всего в полиции поступило 113 сообщений о вероятных нарушениях.
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После тщательной проверки полученной информации правоохранители составили админпротоколы. Большинство из них связаны с изготовлением или размещением материалов предвыборной агитации.
Выборы в округе №87 на Прикарпатье: что следует знать
Официально подсчет голосов за кандидатов в Верховную Раду уже завершился. Победил украинский силач Василий Вирастюк, кандидат от "Слуги народа".
Накануне Окружной суд Ивано-Франковска признал незаконным решение избирательной комиссии о пересчете голосов на 2 участках. Речь о УИК в селах Монастырчаны и Горохолин Лес.
По мнению судей, комиссия не имела права брать на перерасчет эти участки без соответствующих на это оснований. Шевченко заявил, что не намерен сдаваться и готовит ряд судебных исков.
Скандалы на выборах
- Сам процесс подсчета голосов сопровождался массой скандалов. На 6 избирательных участках были зафиксированы нарушения голосования и различия в данных.
- На одном из участков за Александра Шевченко насчитали 299 голосов, хотя на упаковке было указано 402 голоса. Еще на 5 участках голосование признали недействительным.
- В течение нескольких дней Дом культуры в Надворной, где заседала ОИК, окружали силовики и избиратели. Среди них были сторонники как Вирастюка, так и Шевченко.
- Впоследствии в Надворную приехал нардеп Николай Тищенко. Наблюдатели движения ЧЕСТНО заявили, что он "устроил на участке цирк" и пытался сорвать подсчет голосов.
- Гражданская сеть ОПОРА требует расследований относительно возможных фальсификаций на округе №87. Там отметили, что без этого результаты будут иметь низкую общественную легитимность.
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