Промежуточные выборы народного депутата в Ивано-Франковской области завершились уголовным делам. Полиция уже начала 17 производств.

12 производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 5 – избирательного процесса. Всего в полиции поступило 113 сообщений о вероятных нарушениях.

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После тщательной проверки полученной информации правоохранители составили админпротоколы. Большинство из них связаны с изготовлением или размещением материалов предвыборной агитации.

Выборы в округе №87 на Прикарпатье: что следует знать

Официально подсчет голосов за кандидатов в Верховную Раду уже завершился. Победил украинский силач Василий Вирастюк, кандидат от "Слуги народа".

Справка. Согласно данным от ЦИК, Вирастюка поддержали 31,25% избирателей, а его оппонента Александра Шевченко от партии "За будущее" – 29,69%.

Накануне Окружной суд Ивано-Франковска признал незаконным решение избирательной комиссии о пересчете голосов на 2 участках. Речь о УИК в селах Монастырчаны и Горохолин Лес.

По мнению судей, комиссия не имела права брать на перерасчет эти участки без соответствующих на это оснований. Шевченко заявил, что не намерен сдаваться и готовит ряд судебных исков.

Скандалы на выборах