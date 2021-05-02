Василь Вірастюк може й не стати народним депутатом Верховної Ради. Проти ночі 2 травня стало відомо, що Верховний суд начебто скасував протокол ЦВК про визнання того переможцем виборів на 87 окрузі.

Про це написав старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев у фейсбуці. За його словами, тексту рішення суду ще немає, але суть його відома.

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Верховний суд скасував перемогу Вірастюка

Проти ночі 2 травня сталася "святкова сенсація", як написав Клюжев. Верховний суд України скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів до Верховної Ради на 87 окрузі.

Сенсація святкової ночі. Велика палата Верховного суду України скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у ОВО 87, за даними якого переміг Василь Вірастюк,

– заявив аналітик ОПОРА.

За його словами, ще "немає доступу до рішення суду", тож ретельно його проаналізувати наразі не вдасться. Однак його "політичні й правові наслідки вже інтригують".

Цю ж інформацію – про скасування протоколу ЦВК по 87 округу – у себе в телеграмі опублікував і колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Вибори на 87 окрузі до Верховної Ради: що слід пам'ятати

87 мажоритарний округ розташований на території Івано-Франківської області. Обраний там народним депутатом Верховної Ради Зіновій Андрійович склав повноваження, бо виграв інші вибори – на посаду міського голови Надвірної. Тоді в окрузі оголосили нові вибори – на 28 березня.

І все б нічого, але результати голосування змогли оголосити аж на 8 добу.

Річ у тім, що спершу процес застопорився через перерахунок голосів (протоколи з дільниць начебто містили помилки).

Далі в окружній комісії раптово зник кворум, а приміщення ОВК буквально штурмували прихильники основних конкурентів на окрузі – Василя Вірастюка (зі "Слуги народу") та Олександра Шевченка (представника "За майбутнє").

Ба більше – ОВК неодноразово "мінували". У Надвірну навіть приїжджав слуга-нардеп Микола Тищенко, аби "розібратися" у ситуації.

А вона таки була складною, навіть з огляду на дуже близькі підсумки голосування за кандидатів:

Василь Вірастюк отримав 31,25% голосів,

Олександр Шевченко – 29, 69%,

А Руслан Кошулинський – 28,86%.

У підсумку 22 квітня ЦВК офіційно визнала Василя Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі. Здавалося, вже ніщо не зашкодить висуванцю від "Слуги народу" стати народним депутатом.



Та з огляду на останні новини видається, що епопея з виборами на 87 окрузі ще не завершилася.