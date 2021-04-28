Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова депутатом Верховной Рады. Несмотря на то, что у него есть российский паспорт.

Соответствующее постановление появилось на сайте Центризбиркома 27 апреля. Его копию должны прислать Верховной Раде.

Ранее ЦИК и Рада должны реагировать, – Стефанчук о предполагаемом российском паспорте Аксенова

Поэтому теперь Аксенов получит временное удостоверение народного депутата. Он победил на довыборах в Раду в округе №50 – с результатом в 65,46% голосов.

Аксенов и "русский мир": что известно

Андрей Аксенов – бывший мэр Доброполья, представитель партии "Порядок". В 2014 году он организовывал псевдореферендум в поселке Новодонецкое Донецкой области.

В начале войны бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт. Об этом сообщил представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

Информацию о том, что у Аксенова есть российский паспорт, подтверждают и государственные органы России. Соответствующие данные есть на сайте Федеральной налоговой службы.



Аксенов может иметь российский паспорт / Скриншот из данных ФНС

Казанский также подчеркнул, что российских наемников в Новодонецком не было. Поэтому проводить так называемый "референдум" Аксенова никто не заставлял.