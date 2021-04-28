Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова депутатом Верховної Ради. Попри те, що у нього є російський паспорт.

Відповідна постанова з'явилася на сайті Центрвиборчкому 27 квітня. Її копію мають надіслати Верховній Раді.

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Тож тепер Аксьонов отримає тимчасове посвідчення народного депутата. Він переміг на довиборах у Раду в окрузі №50 – з результатом у 65,46% голосів.

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Андрій Аксьонов – колишній мер Добропілля, представник партії "Порядок". У 2014 році він організовував псевдореферендум у селищі Новодонецьке на Донеччині.

На початку війни втік до окупованого Криму й отримав там російський паспорт. Про це повідомив представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський.

Інформацію про те, що в Аксьонова є російський паспорт, підтверджують і державні органи Росії. Відповідні дані є на сайті Федеральної податкової служби.



Аксьонов може мати російський паспорт / Скриншот з даних ФПС

Казанський також підкреслив, що російських найманців у Новодонецькому не було. Тож проводити так званий "референдум" Аксьонова ніхто не змушував.