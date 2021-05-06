Юридичного виходу немає, шукаємо рішення, – ЦВК про невизнання Вірастюка обраним нардепом
ЦВК 5 травня відмовилась зареєструвати Василя Вірастюка нардепом. У комісії розповіли, що наразі шукають можливість встановити вірні результати виборів на Прикарпатті у межах своїх повноважень.
Джерело:ЦВК
Василю Вірастюку відмовили через постанову Великої палати Верховного Суду, яка визнала протиправними дії ЦВК встановити результати виборів та скасувала протокол про результати виборів.
До теми Відтерміновують перемогу, – у "Слузі народу" відреагували на відмову у реєстрації Вірастюка
Пояснення ЦВК щодо результатів виборів на Прикарпатті
У ЦВК описали ситуацію, яка склалась на виборах в окрузі №87.
Станом на сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає. Тому ЦВК шукає найоптимальніші дії та рішення, які можуть вжити для встановлення вірних результатів виборів у межах її повноважень,
– повідомили у ЦВК.
У Центрвиборчкомі зазначили, що діятимуть згідно з законом про діяльність комісії та про вибори нардепів. Разом з тим, вони враховуватимуть судові рішення та закон про організацію та порядок проведення виборів і референдумів.
Причини заяви ЦВК
ЦВК 5 травня відмовилась зареєструвати нардепом Василя Вірастюка, посилаючись на рішення суду. Верховний суд 2 травня скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі. Врешті, протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасували.
У той же день опонент Вірастюка й також кандидат на проміжних виборах у Раду Олександр Шевченко відреагував на рішення ЦВК не реєструвати його конкурента Василя Вірастюка нардепом. Представник партії "За майбутнє" назвав його об'єктивним.
Коротко про вибори на Прикарпатті
- 28 березня відбулись вибори на скандальному окрузі №87 на Прикарпатті.
- Під час підрахунку голосів були численні скандали – у протоколах виявили помилки, у поліцію надходили повідомлення про замінування Будинку культури, де засідала комісія, тощо.
- Окрім того, спостерігачі заявляли, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зривав підрахунок голосів.
- 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%. Другий обурився цим та подав позови до суду.
- Згодом Верховний суд скасував результати виборів.
Поділитися новиною