ЦИК 5 мая отказалась зарегистрировать Василия Вирастюка нардепом. В комиссии рассказали, что сейчас ищут возможность установить верные результаты выборов на Прикарпатье в пределах своих полномочий.

Василию Вирастюку отказали из-за постановления Большой палаты Верховного Суда, которая признала противоправными действия ЦИК установить результаты выборов и отменила протокол о результатах выборов.

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Объяснение ЦИК относительно результатов выборов на Прикарпатье

В ЦИК описали ситуацию, которая сложилась на выборах в округе №87.

По состоянию на сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет. Поэтому ЦИК ищет оптимальные действия и решения, которые могут принять для установления верных результатов выборов в пределах ее полномочий,

– сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что будут действовать согласно закону о деятельности комиссии и о выборах нардепов. Вместе с тем, они будут учитывать судебные решения и закон об организации и порядке проведения выборов и референдумов.

Причины заявления ЦИК

ЦИК 5 мая отказалась зарегистрировать нардепом Василия Вирастюка, ссылаясь на решение суда. Верховный суд 2 мая отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем выборов на 87 округе. Наконец, протокол о результатах выборов в округе № 87 отменили.

В тот же день оппонент Вирастюка и также кандидат на промежуточных выборах в Раду Александр Шевченко отреагировал на решение ЦИК не регистрировать его конкурента Василия Вирастюка нардепом. Представитель партии" За будущее " назвал его объективным.

Коротко о выборах на Прикарпатье