Юридического выхода нет, ищем решение, – ЦИК о непризнании Вирастюка избранным нардепом
ЦИК 5 мая отказалась зарегистрировать Василия Вирастюка нардепом. В комиссии рассказали, что сейчас ищут возможность установить верные результаты выборов на Прикарпатье в пределах своих полномочий.
Источник:ЦИК
Василию Вирастюку отказали из-за постановления Большой палаты Верховного Суда, которая признала противоправными действия ЦИК установить результаты выборов и отменила протокол о результатах выборов.
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Объяснение ЦИК относительно результатов выборов на Прикарпатье
В ЦИК описали ситуацию, которая сложилась на выборах в округе №87.
По состоянию на сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет. Поэтому ЦИК ищет оптимальные действия и решения, которые могут принять для установления верных результатов выборов в пределах ее полномочий,
– сообщили в ЦИК.
В Центризбиркоме отметили, что будут действовать согласно закону о деятельности комиссии и о выборах нардепов. Вместе с тем, они будут учитывать судебные решения и закон об организации и порядке проведения выборов и референдумов.
Причины заявления ЦИК
ЦИК 5 мая отказалась зарегистрировать нардепом Василия Вирастюка, ссылаясь на решение суда. Верховный суд 2 мая отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем выборов на 87 округе. Наконец, протокол о результатах выборов в округе № 87 отменили.
В тот же день оппонент Вирастюка и также кандидат на промежуточных выборах в Раду Александр Шевченко отреагировал на решение ЦИК не регистрировать его конкурента Василия Вирастюка нардепом. Представитель партии" За будущее " назвал его объективным.
Коротко о выборах на Прикарпатье
- 28 марта состоялись выборы на скандальном округе №87 на Прикарпатье.
- Во время подсчета голосов были многочисленные скандалы-в протоколах обнаружили ошибки, в полицию поступали сообщения о заминировании дома культуры, где заседала комиссия, и тому подобное.
- Кроме того, наблюдатели заявляли, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко срывал подсчет голосов.
- 22 апреля ЦИК признал Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Шевченко – 29,69%. Второй возмутился этим и подал иски в суд.
- Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
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