В партии "Слуга народа" отреагировали на то, что их кандидата на промежуточных выборах не зарегистрировали нардепом. Сам Василий Вирастюк заявил, что сдаваться не собирается.

Как отреагировала партия

"Слуги" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить признание Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе. В то же время там добавили, что Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда.

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Политические оппоненты отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы,

– заявили в партии.

Там добавили, что юристы подробно изучат решение Верховного суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем. В то же время в политсиле отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие и не представляли свою позицию.

Вирастюк будет бороться за победу

Сам кандидат в нардепы заявил, что так просто не сдастся. Он отметил, что решение ЦИК – "юридические тонкости", пишет телеграм-канал PavlovskyNews.

Коротко о выборах на Прикарпатье