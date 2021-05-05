Откладывают победу, – в "Слуге народа" отреагировали на отказ в регистрации Вирастюка
В партии "Слуга народа" отреагировали на то, что их кандидата на промежуточных выборах не зарегистрировали нардепом. Сам Василий Вирастюк заявил, что сдаваться не собирается.
Источник:"Украинская правда"
Как отреагировала партия
"Слуги" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить признание Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе. В то же время там добавили, что Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда.
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Политические оппоненты отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы,
– заявили в партии.
Там добавили, что юристы подробно изучат решение Верховного суда, который отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем. В то же время в политсиле отметили, что были третьей стороной в этом процессе, а потому не принимали в нем участие и не представляли свою позицию.
Вирастюк будет бороться за победу
Сам кандидат в нардепы заявил, что так просто не сдастся. Он отметил, что решение ЦИК – "юридические тонкости", пишет телеграм-канал PavlovskyNews.
Коротко о выборах на Прикарпатье
- 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем избирательной гонки. Он получил 31,25% голосов избирателей, а Александр Шевченко от партии "За майбутнє" – 29,69%.
- Однако из-за заявления о многочисленных нарушениях при подсчете голосов 2 мая суд отменил результаты выборов.
- 5 мая ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом.
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