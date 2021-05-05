Кандидат на промежуточных выборах в Раду Александр Шевченко отреагировал на решение ЦИК не регистрировать его конкурента Василия Вирастюка нардепом. Такое решение представитель партии "За майбутнє" назвал объективным.

Реакция Шевченко

Кандидат в народные депутаты на своей странице в фейсбуке сообщил, что Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации представителя "Слуги народа".

Актуально ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом

Шевченко напомнил, что 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №87 Ивано-Франковской области. Он отметил, что представители ЦИК пока принимают меры для поиска оптимального пути решения ситуации.

Надеюсь, что ЦИК в дальнейшем будет действовать объективно и исключительно в рамках закона,

– заявил Шевченко.

Что известно о скандальных выборах на Прикарпатье