Шевченко поддержал решение ЦИК не регистрировать Вирастюка нардепом
Кандидат на промежуточных выборах в Раду Александр Шевченко отреагировал на решение ЦИК не регистрировать его конкурента Василия Вирастюка нардепом. Такое решение представитель партии "За майбутнє" назвал объективным.
Источник:фейсбук Александра Шевченко
Реакция Шевченко
Кандидат в народные депутаты на своей странице в фейсбуке сообщил, что Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации представителя "Слуги народа".
Актуально ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом
Шевченко напомнил, что 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №87 Ивано-Франковской области. Он отметил, что представители ЦИК пока принимают меры для поиска оптимального пути решения ситуации.
Надеюсь, что ЦИК в дальнейшем будет действовать объективно и исключительно в рамках закона,
– заявил Шевченко.
Что известно о скандальных выборах на Прикарпатье
- Голосование состоялось еще 28 марта. Сам подсчет голосов сопровождался многочисленными скандалами. Так, в протоколах обнаружили ошибки, в полицию поступали сообщения о минировании Дома культуры, где заседала комиссия, и тому подобное. Кроме того, наблюдатели заявляли, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко срывал подсчет голосов.
- Впоследствии ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Шевченко – 29,69%. Второй возмутился этому и подал иски в суд.
- 2 мая Верховный суд отменил результаты выборов. В "Слуге народа" согласились, что все же надо проверить все заявления о нарушении законодательства
Поделиться новостью