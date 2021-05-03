В "Слуге народа" считают, что таки надо проверить все заявления о нарушениях законодательства на довыборах в Верховную Раду в 87 округе. И пересчитать голоса, если такая необходимость будет.

Такие рассуждения озвучила 2 мая в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат из монобольшинства Елена Мошенец. Такова была ее реакция на сообщение о решении Верховного суда об отмене протокола ЦИК.

Здесь подробнее Верховный суд отменил победу Вирастюка на 87 округе, – аналитик ОПОРА

Общество должно понять, что такое справедливые выборы

Все заявления о нарушениях законодательства на довыборах в Верховную Раду в округе номер 87 Ивано-Франковской области нужно проверить. С этим согласилась народный депутат со "Слуги народа" Елена Мошенец.

Так она прокомментировала решение большой палаты Верховного суда об отмене протокола Центральной избирательной комиссии о результатах выборов на Прикарпатье.

В протоколе, напомним, засвидетельствована победа Василия Вирастюка, который баллотировался именно от президентской партии.

Давайте все-таки дождемся конечных решений судов всех инстанций. Только после этого мы сможем что-то сказать,

– заявила Мошенец.

И добавила: "Вирастюк является представителем нашей партии, но несмотря на это мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы – без "сеток" и "каруселей".

Напомним, 22 апреля ЦИК официально признала Василия Вирастюка победителем выборов на 87 округе. Однако с этим не согласились его конкуренты, набравшие не намного меньше голосов. Это обернулось судебными исками.

По убеждению Мошенец, Вирастюк должен стать депутатом, "если суд установит, что все протоколы соответствуют количеству бюллетеней". Если же для этого потребуются "какие-то дополнительные опции – то увидим, какой будет результат".

Депутат считает, что нужно "проверить абсолютно все заявления, где были указаны определенные нарушения, при условии, что эти нарушения можно проверить".

И "если необходимо будет определенный пересчет сделать снова – это также надо сделать".

Заметим, другой публичной реакции из партии "Слуга народа" на решение ВСУ по 87 округу пока не было.