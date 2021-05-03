Появилась первая реакция из "Слуги народа" на решение суда касаемо победы Вирастюка
В "Слуге народа" считают, что таки надо проверить все заявления о нарушениях законодательства на довыборах в Верховную Раду в 87 округе. И пересчитать голоса, если такая необходимость будет.
Источник:24 канал
Такие рассуждения озвучила 2 мая в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат из монобольшинства Елена Мошенец. Такова была ее реакция на сообщение о решении Верховного суда об отмене протокола ЦИК.
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Общество должно понять, что такое справедливые выборы
Все заявления о нарушениях законодательства на довыборах в Верховную Раду в округе номер 87 Ивано-Франковской области нужно проверить. С этим согласилась народный депутат со "Слуги народа" Елена Мошенец.
- Так она прокомментировала решение большой палаты Верховного суда об отмене протокола Центральной избирательной комиссии о результатах выборов на Прикарпатье.
- В протоколе, напомним, засвидетельствована победа Василия Вирастюка, который баллотировался именно от президентской партии.
Давайте все-таки дождемся конечных решений судов всех инстанций. Только после этого мы сможем что-то сказать,
– заявила Мошенец.
И добавила: "Вирастюк является представителем нашей партии, но несмотря на это мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы – без "сеток" и "каруселей".
По убеждению Мошенец, Вирастюк должен стать депутатом, "если суд установит, что все протоколы соответствуют количеству бюллетеней". Если же для этого потребуются "какие-то дополнительные опции – то увидим, какой будет результат".
- Депутат считает, что нужно "проверить абсолютно все заявления, где были указаны определенные нарушения, при условии, что эти нарушения можно проверить".
- И "если необходимо будет определенный пересчет сделать снова – это также надо сделать".
Заметим, другой публичной реакции из партии "Слуга народа" на решение ВСУ по 87 округу пока не было.
К слову 1 мая президент Зеленский с женой посетили Прикарпатье с частным визитом
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