З'явилася перша реакція зі "Слуги народу" на рішення суду щодо перемоги Вірастюка
У "Слузі народу" вважають, що таки треба перевірити всі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі. І перерахувати голоси, якщо така необхідність буде.
Джерело:24 канал
Такі міркування озвучила 2 травня в ефірі одного з українських телеканалів народна депутатка з монобільшості Олена Мошенець. Такою була її реакція на повідомлення про рішення Верховного суду щодо скасування протоколу ЦВК.
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Суспільство має зрозуміти, що таке справедливі вибори
Усі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради в окрузі номер 87 Івано-Франківської області потрібно перевірити. З цим погодилася народна депутатка зі "Слуги народу" Олена Мошенець.
- Так вона прокоментувала рішення великої палати Верховного суду про скасування протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів на Прикарпатті.
- У протоколі, нагадаємо, засвідчено перемогу Василя Вірастюка, який балотувався саме від президентської партії.
Нумо все-таки дочекаймося кінцевих рішень судів усіх інстанцій. Тільки після цього ми зможемо щось сказати,
– заявила Мошенець.
І додала: "Вірастюк є представником нашої партії, та попри це ми якраз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори – без "сіток" і "каруселів".
За переконанням Мошенець, Вірастюк має стати депутатом, "якщо суд встановить, що всі протоколи відповідають кількості бюлетенів". Якщо ж для цього будуть потрібні "якісь додаткові опції – то будемо бачити, який буде результат".
- Депутатка вважає, що потрібно "перевірити абсолютно усі заяви, де були вказані певні порушення, за умови, що ці порушення можна перевірити".
- І "якщо необхідно буде певне перерахування зробити знову – це також треба зробити".
Зауважимо, іншої публічної реакції з партії "Слуга народу" на рішення ВСУ по 87 округу наразі не було.
До слова 1 травня президент Зеленський з дружиною відвідали Прикарпаття з приватним візитом
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