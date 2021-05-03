У "Слузі народу" вважають, що таки треба перевірити всі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі. І перерахувати голоси, якщо така необхідність буде.

Такі міркування озвучила 2 травня в ефірі одного з українських телеканалів народна депутатка з монобільшості Олена Мошенець. Такою була її реакція на повідомлення про рішення Верховного суду щодо скасування протоколу ЦВК.

Тут детальніше Верховний суд скасував перемогу Вірастюка на 87 окрузі, – аналітик ОПОРА

Суспільство має зрозуміти, що таке справедливі вибори

Усі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради в окрузі номер 87 Івано-Франківської області потрібно перевірити. З цим погодилася народна депутатка зі "Слуги народу" Олена Мошенець.

Так вона прокоментувала рішення великої палати Верховного суду про скасування протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів на Прикарпатті.

У протоколі, нагадаємо, засвідчено перемогу Василя Вірастюка, який балотувався саме від президентської партії.

Нумо все-таки дочекаймося кінцевих рішень судів усіх інстанцій. Тільки після цього ми зможемо щось сказати,

– заявила Мошенець.

І додала: "Вірастюк є представником нашої партії, та попри це ми якраз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори – без "сіток" і "каруселів".

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала Василя Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі. Однак із цим не погодилися його конкуренти, які набрали не набагато менше голосів. Це обернулося судовими позовами.

За переконанням Мошенець, Вірастюк має стати депутатом, "якщо суд встановить, що всі протоколи відповідають кількості бюлетенів". Якщо ж для цього будуть потрібні "якісь додаткові опції – то будемо бачити, який буде результат".

Депутатка вважає, що потрібно "перевірити абсолютно усі заяви, де були вказані певні порушення, за умови, що ці порушення можна перевірити".

І "якщо необхідно буде певне перерахування зробити знову – це також треба зробити".

Зауважимо, іншої публічної реакції з партії "Слуга народу" на рішення ВСУ по 87 округу наразі не було.

До слова 1 травня президент Зеленський з дружиною відвідали Прикарпаття з приватним візитом