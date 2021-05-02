Не официальный визит, а отдых, – Зеленский с женой посетил Прикарпатье
Президент Владимир Зеленский вместе с женой 1 мая посетили Верховину Ивано-Франковской области. Однако это был не официальный визит, а отдых.
Источник:Verkhovyna.life
Местные СМИ пишут, что на Ивано-Франковщине не ожидали визита Зеленского. Гости побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал Сергей Параджанов.
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Куда еще ходили Зеленские
Супруги посетили музей "Гуцульской магии". После экскурсии хозяин музея подарил Зеленскому гуцульский символ – музыкальный инструмент трембиту.
Отметили, что местные жители были удивлены визитом. Они успели сделать несколько фотографий с президентом.
Зеленский в Верховине / Фото verkhovyna.life
Это не официальный визит
Заметим, пресс-служба главы государства не сообщала о визите. Поэтому, вероятно, Зеленский действительно приехал на отдых.
Неизвестно, сколько времени Зеленские пробудут на Прикарпатье, однако 3 мая президент должен ехать с рабочим визитом в Польшу.
Зеленский приехал на Ивано-Франковщину / Фото verkhovyna.life
Президент на Прикарпатье / Фото verkhovyna.life
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