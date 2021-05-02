Президент Владимир Зеленский вместе с женой 1 мая посетили Верховину Ивано-Франковской области. Однако это был не официальный визит, а отдых.

Местные СМИ пишут, что на Ивано-Франковщине не ожидали визита Зеленского. Гости побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал Сергей Параджанов.

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Куда еще ходили Зеленские

Супруги посетили музей "Гуцульской магии". После экскурсии хозяин музея подарил Зеленскому гуцульский символ – музыкальный инструмент трембиту.

Отметили, что местные жители были удивлены визитом. Они успели сделать несколько фотографий с президентом.



Зеленский в Верховине / Фото verkhovyna.life

Это не официальный визит

Заметим, пресс-служба главы государства не сообщала о визите. Поэтому, вероятно, Зеленский действительно приехал на отдых.

Неизвестно, сколько времени Зеленские пробудут на Прикарпатье, однако 3 мая президент должен ехать с рабочим визитом в Польшу.

Обратите внимание! Ранее Зеленский высказывал опасения относительно новой вспышки COVID-19 после праздников. В своем пасхальном поздравлении он призвал соблюдать карантин и оставаться, по возможности, дома.



Зеленский приехал на Ивано-Франковщину / Фото verkhovyna.life



Президент на Прикарпатье / Фото verkhovyna.life