Владимир Зеленский обеспокоен, что после Пасхи в Украине может начаться новая волна COVID-19. Все из-за скопления людей в церквях.

Президент призвал церковных лидеров еще раз обратиться к людям и подчеркнуть необходимость придерживаться карантинных норм. Украинский лидер отметил, что вера – очень важная, но "вера для живых прежде всего". По словам Зеленского, в церкви уже стоят очереди.

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Мы сейчас видели кадры, пасхальные кадры, там где много людей, уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна,

– отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил: государство не вмешивается в религиозные вопросы. Украинцы – свободны в своем выборе. Они ходят в те церкви, в которые считают нужным.

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