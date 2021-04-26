Уже очереди в церковь стоят, – Зеленский опасается, что после Пасхи будет новая волна COVID-19
Владимир Зеленский обеспокоен, что после Пасхи в Украине может начаться новая волна COVID-19. Все из-за скопления людей в церквях.
Источник:24 канал
Президент призвал церковных лидеров еще раз обратиться к людям и подчеркнуть необходимость придерживаться карантинных норм. Украинский лидер отметил, что вера – очень важная, но "вера для живых прежде всего". По словам Зеленского, в церкви уже стоят очереди.
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Мы сейчас видели кадры, пасхальные кадры, там где много людей, уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна,
– отметил Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил: государство не вмешивается в религиозные вопросы. Украинцы – свободны в своем выборе. Они ходят в те церкви, в которые считают нужным.
Каким было в Украине Вербное воскресенье
- В Украине Вербное воскресенье праздновали 25 апреля.
- Несмотря на карантин, люди массово шли в храмы на освящение вербы.
- Большинство верующих были в защитных масках, однако пренебрегали социальной дистанцией.
- В Киеве уже рассматривают вариант возможного запрета богослужений на Пасху. Все из-за нарушения карантина во время Вербного воскресенья.
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