Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Пасхи. Президент поздравил всех и пожелал, чтобы этот праздник принес стране мир.

Глава государства, в частности, упомянул военных и медиков, которые встречают Пасху не с родными. Поздравление транслировалось в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Украину: в ПЦУ рассказали когда

Зеленский подчеркнул, что этот праздник символизирует победу жизни над смертью. "А мы живем во время, когда ради этой победы отмечаем Пасху дома", – отметил он.

Однако в этом нет ничего страшного, печального или греховного. Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно – заботы и любви к своему ближнему,

– подчеркнул президент.

И добавил, что многие украинцы отмечают Пасху не дома, а на передовой – в борьбе за мир. А также – на медицинском дежурстве в борьбе за здоровье и жизнь пациентов.

"Праздновать Пасху дома для нас так же радостно. Ведь рядом – наши любимые, дети, внуки, родители, самые близкие и родные люди", – отметил Зеленский.

Кроме этого, глава государства пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски, чтобы все были здоровыми и счастливыми.

"Пусть Пасха наполнит наши великие сердца великой силой и добром для великих свершений. Пусть принесет семьям большие согласие и достаток, а Украине большой мир", – подытожил он.

Новость дополняется...