Правительство не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако украинцам рекомендуют ограничить количество социальных контактов, использовать маски, а в храме не целовать кресты и иконы.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заверил, что власть не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники.

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Карантинные ограничения на Пасху

Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство любые другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить именно с теми ограничениями, которые существуют в стране,

– отметил Степанов.

Министр также рассказал, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций. На ней чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мероприятий.

О чем правительство договорилось с Советом церквей

уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества;

фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии;

о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь;

на освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. В то же время просит максимально ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания.

Степанов также призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, по возможности отложив поездки к родным и друзьям. Украинцев просят избегать скоплений и носить маски.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 26 апреля COVID-19 подхватили 7 915 украинцев. Общее количество инфицированных за все время эпидемии возросло до 2 038 248.

За сутки умерли 432 больных, а 17 391 – поправились.

Вакцинацию от коронавируса сделали 11 100 людям.

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​Главное об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала