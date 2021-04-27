Формат богослужений, целование икон: Кабмин и Совет церквей согласовали ограничения на Пасху
Правительство не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако украинцам рекомендуют ограничить количество социальных контактов, использовать маски, а в храме не целовать кресты и иконы.
Источник:24 канал
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заверил, что власть не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники.
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Карантинные ограничения на Пасху
Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство любые другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить именно с теми ограничениями, которые существуют в стране,
– отметил Степанов.
Министр также рассказал, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций. На ней чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мероприятий.
О чем правительство договорилось с Советом церквей
- уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества;
- фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии;
- о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь;
- на освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.
Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. В то же время просит максимально ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания.
Степанов также призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, по возможности отложив поездки к родным и друзьям. Украинцев просят избегать скоплений и носить маски.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 26 апреля COVID-19 подхватили 7 915 украинцев. Общее количество инфицированных за все время эпидемии возросло до 2 038 248.
- За сутки умерли 432 больных, а 17 391 – поправились.
- Вакцинацию от коронавируса сделали 11 100 людям.
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Главное об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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