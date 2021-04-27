Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев быть ответственными в период пасхальных праздников. Он отметил на важности оставаться дома.

Что заявил глава ПЦУ

Митрополит Епифаний напомнил, что в на прошлую Пасху призывал украинцев оставаться дома. Такого же мнения глава ПЦУ придерживается и в 2021 году.

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Человеческая жизнь – это дар божий, который мы должны беречь. В прошлом году мы надеялись, что только одну Пасху можем провести дома. Сейчас мы видим, что ситуация также сложная. Однако мы благодарим правительства, что есть возможность совершать богослужения,

– сказал Епифаний.

Впрочем он призвал всех, кто находится в зоне риска, не посещать на праздники храмы . Ведь, по словам митрополита, украинцы имеют возможность приобщиться к богослужениям онлайн.

"Призываю всех быть бдительными и ответственными в это особое время. Не подвергайте других. Если вы не переболели, или находитесь в зоне риска, то лучше в это время участвуйте в онлайн-службах", – подчеркнул глава ПЦУ.

Пасху можно будет посвятить на улице

Если есть необходимость, то пасхальные корзины будут освящать на улице. По словам митрополита, в этом году есть положительный момент – Пасха выпала па позднюю дату, поэтому на улице будет тепло.

Богослужение мы сможем также совершать на улице, если придут прихожане,

– подчеркнул митрополит.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 26 апреля COVID-19 подхватили 5 062 украинцев. Общее количество инфицированных за все время пандемии возросло до 2 030 333 человек.

Известно, что за сутки умерли 195 больных, а 6 910 – выздоровели.

Вакцинацию против коронавируса сделали 1 114 людям. В то же время в Киеве и 8 регионах не провели ни одной прививки.

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