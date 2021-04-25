Епифаний рассказал, как будут работать храмы ПЦУ на Пасху во время карантина
Митрополит Епифаний заявил, что храмы Православной церкви Украины на Пасху будут открыты. Однако заверил, что они сделают все, чтобы обезопасить верующих в условиях пандемии.
Источник:"Радио Свобода"
Предстоятель ПЦУ отметил, что, в частности, святые отцы будут освящать куличи на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах. Об этом он сообщил во время интервью изданию "Радио Свобода".
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Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения МОЗ, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться,
– сказал митрополит.
В то же время Епифаний рассказал, что централизованно у них уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в сложных коронавирусных условиях.
Стоит отметить, что Совет Церквей Львова обнародовал рекомендации по празднованию Вербного воскресенья и Пасхи.
Эти рекомендации следует принять во внимание как священнослужителям, так и верующим. Касаются они всех религиозных конфессий.
Штрафы за нарушение правил карантина / Инфографика 24 канала
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