Митрополит Епифаний заявил, что храмы Православной церкви Украины на Пасху будут открыты. Однако заверил, что они сделают все, чтобы обезопасить верующих в условиях пандемии.

Предстоятель ПЦУ отметил, что, в частности, святые отцы будут освящать куличи на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах. Об этом он сообщил во время интервью изданию "Радио Свобода".

Читайте также Чтобы радость не омрачилась ростом заболеваемости, – Шмыгаль о Пасхе в карантин

Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения МОЗ, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться,

– сказал митрополит.

В то же время Епифаний рассказал, что централизованно у них уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в сложных коронавирусных условиях.

Обратите внимание! Кабинет министров 21 апреля продлил адаптивный карантин в Украине до 30 июня.

Стоит отметить, что Совет Церквей Львова обнародовал рекомендации по празднованию Вербного воскресенья и Пасхи.

Эти рекомендации следует принять во внимание как священнослужителям, так и верующим. Касаются они всех религиозных конфессий.



Штрафы за нарушение правил карантина / Инфографика 24 канала