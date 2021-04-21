Кабинет министров продолжит адаптивный карантин, внедренный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 июня 2021 года

Адаптивный карантин в Украине 21 апреля в очередной раз продолжают. Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, будет действовать режим чрезвычайной ситуации

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По его словам, такую осмотрительность украинцы должны показать в период майских праздников и на Пасху. Премьер-министр призвал всех оставаться дома.

"Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", – пояснил чиновник.

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Обратите внимание! В Украине возросло количество смертей от коронавируса, а также показатель госпитализации. Так, в течение суток 20 апреля умерли 429 больных – это самый высокий показатель за неделю. Кроме того, за сутки вирус подхватили 12 162 человека. Больше всего в Киеве, Харьковской, Запорожской и Киевской областях.

Карантин в Украине из-за COVID-19: Что известно

Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали.

В частности, действовали следующие ограничения: общенациональный карантин, адаптивный, карантин выходного дня.

Текущий карантин действует до 30 апреля 2021 года. Это – адаптивный карантин, то есть области в зависимости от эпидемиологической ситуации распределяют в одну из зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала