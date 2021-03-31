Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове и Киеве усилили локдаун. Кроме того, ранее жесткий карантин ввели и в других регионах.

В марте ситуация с коронавирусом ухудшилась. В больницах ряда регионов критически не хватает мест для больных.

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Локдаун в Киеве

Из-за стремительного увеличения новых больных коронавирусом в Киеве с 20 марта ввели локдаун.

Ограничения:

Запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров.

Проведение массовых мероприятий и религиозных мероприятий запрещено.

Заведения общественного питания работают, готовя еду на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи.

Школьники переходят на дистанционное обучение с 3 апреля.

Продуктовые ярмарки запрещены с 1 апреля.

31 марта локдаун усилили. Так, в столице запретили работу детских садов, а весь общественный транспорт перевели в режим спецперевозок с 5 апреля.

Сейчас ограничения будут действовать до 16 апреля. Далее местные власти могут отменить локдаун или продлить его.

Локдаун во Львове

Сначала решили ввести локдаун во Львове, но потом ограничения расширили на всю Львовскую область.

Ограничения

Рестораны и кафе могут только готовить еду на вынос.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Не работают спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Нельзя проводить массовые мероприятия.

Работают только продуктовые магазины, магазины бытовой химии и средств гигиены, АЗС, почта, аптеки и ветаптеки и тому подобное.

30 марта локдаун во Львове продлили до 12 апреля и усилили. В частности, 3 автобусные маршруты отменили, а остальной транспорт перевели в режим спецперевозок. Детским садикам разрешили работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают

Кроме того, полностью запретили работу ряда учреждений, которые нарушали карантин. Также закрытыми должны быть рынки.

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Локдаун в Николаеве

В Николаеве с 24 марта также усилили карантин. Заметим, новые ограничения не касаются области.

Ограничения

запрещена работа кинотеатров, театров, музеев и концертных залов;

В ТРЦ могут работать только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии;

запрещена работа ярмарок "выходного дня";

богослужения можно проводить с учетом – 1 человек на 10 квадратных метров;

массовые развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие мероприятия запрещены;

спортивные соревнования можно проводить, однако без зрителей;

парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи;

в фитнес-центрах запрещены групповые занятия;

заведения общественного питания могут работать только на вынос и на доставку;

рынки могут работать до 29 марта. Однако если будут нарушения, то их могут закрыть.

Локдаун в Днепре

Мэр города Борис Филатов заявил, что в Днепре с 25 марта вводят частичный локдаун. Ограничения продлятся до 13 апреля. Они предусматривают запрет проводить спортивные матчи со зрителями и переход на дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов. В то же время заведения общественного питания могут работать с определенным ограничениями в количестве посетителей.

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Частичный локдаун на Полтавщине

Полтавский областной совет ввел частичный локдаун 18 марта. В регионе отменили концерты, закрыли театры, музеи и библиотеки. Однако 30 марта карантин решили усилить. С понедельника, 3 апреля, заведения общественного питания могут работать только вынос и на доставку. Работа фитнес-центров и бассейнов запрещена. Ученики средних классов будут учиться дистанционно.

Красная зона

Также строгие ограничения действуют и в красной зоне карантина, в которую сейчас попали несколько регионов:

Киев и Киевская область,

Львовская область,

Одесская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Сумская область,

Николаевская область,

Черниговская область.

В красной зоне действуют новые запреты на:

работу общественных заведений. Приготовление пищи на вынос – разрешено;

работу торговых центров, развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров;

деятельность учебных заведений, кроме детских садиков и начальных классов;

работу непродовольственных магазинов и рынков;

Обратите внимание! Также карантин усилили в Черкасской области, Николаеве, Днепропетровщине, Харьковщине и в Хмельницком. А Минздрав рекомендовал ввести красную зону карантина в Сумской области.



Главное про адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу