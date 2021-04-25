На этой неделе Денис Шмыгаль обсудил с религиозными организациями проведение грядущих праздников. Он попросил представителей церкви содействовать соблюдению эпидемических норм.

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Карантин на Пасху

Премьер отметил, что на праздники необходимо соблюдать карантинные ограничения и рекомендации по проведению богослужений, обрядов и церемоний.

Приближаются важные для украинцев праздника, и важно, чтобы радость от их празднованию не омрачил рост заболеваемости,

– написал Шмыгаль.

Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина. Он, как отмечает премьер, демонстрирует действенность. В этом контексте он упомянул Черновицкую и Одесскую области, которые вышли из красной карантинной зоны. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей, напомнил глава правительства.

Как ранее уже сообщал Максим Степанов, локдаун на время Пасхи вводить не будут. Ограничения в каждой области будут оставлять в соответствии с принадлежностью к какой-то из цветных зон.

Встреча с религиозными деятелями

23 апреля премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями церквей и попросил их соблюдать карантин и рекомендации во время богослужений. Глава правительства поблагодарил представителей церкви за понимание введенных государством ограничений по их деятельности и за позицию относительно важности вакцинирования против COVID-19.

В очередной раз призываем украинцев проявить ответственность, осмотрительность и избегать массовых скоплений на праздники. Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мер может уберечь жизнь и здоровье сотен людей,

– подытожил Шмыгаль.

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