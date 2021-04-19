Владимир Зеленский провел совещание относительно третьей волны COVID-19 в Украине. Там обсуждали, в частности, празднование Пасхи в условиях пандемии.

Президент отметил, что Украина уже имеет опыт празднования важных религиозных праздников во время карантина. Несмотря на то, что продолжается вакцинация, скопления людей до сих пор представляют угрозу.

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Зеленский подчеркнул, что понимает всю важность празднования Пасхи. Однако пандемия корректирует планы украинцев, и это нужно учитывать.

Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями. Но в этом году надо быть рассудительными,

– призвал он.

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