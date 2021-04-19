Володимир Зеленський провів нараду щодо третьої хвилі COVID-19 в Україні. Там оговорювали, зокрема, святкування Великодня в умовах пандемії.

Президент зауважив, що Україна вже має досвід відзначання важливих релігійних свят під час карантину. Попри те, що триває вакцинація, скупчення людей досі становлять загрозу.

Раніше Не плануємо змін, – Степанов розповів, чи посилять карантин на Великдень

Зеленський підкреслив, що розуміє усю важливість святкування Великодня. Проте пандемія корегує плани українців, й на це потрібно зважати.

Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, й ми знову будемо збиратися з родиною та друзями. Але цьогоріч треба бути розважливими,

– закликав він.

Що сказав Шмигаль

Український прем'єр-міністр зауважив, що держава готується до великодніх свят в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

За його словами, упродовж 12 – 18 квітня по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній тиждень.

Кілька областей у Центрі та на Заході близькі до виходу з червоної зони. Водночас ситуація у Києві залишається складною, пояснив Шмигаль.

Загалом показники щодо завантаженості ліжок у країні покращилися. Крім цього, зменшилася й динаміка зростання кількості хворих.

Довідка. Для хворих на COVID-19 в Україні є 77 698 ліжок, 67 567 з них забезпечені киснем. Станом на 19 квітня зайнятими є 44 415.

Новина доповнюється….