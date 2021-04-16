Міністерство охорони здоров'я не планує вводити нові обмеження карантину на Великдень чи травневі свята. Максим Степанов навіть сподівається, що до цього часу Київ вийде з червоної зони.

Змін до адаптивного карантину на свята не планують. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Раніше Великдень у карантин: у МОЗ розповіли про обмеження, які можуть діяти

Що каже Степанов

За словами міністра, адаптивний карантин є дієвим.

Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює,

– зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що епідемічна ситуація починає покращуватися, коли всі дотримуються карантинних правил.

Що про обмеження на Пасху говорили в МОЗ раніше

Зауважимо, раніше Степанов заявив, що на Пасху може бути "особливий режим". Однак міністр наголошував, що важливо, аби громадяни дотримувались наявних обмежень. За його словами, на свята українців проситимуть обмежували контакти та уникати великого скупчення людей.

Натомість головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що для церков та храмів, що перебувають у червоній або жовтій зоні, вже передбачені обмеження, але священники, ймовірно, проситимуть їх послабити на Великдень.

Хоча Ляшко зауважував, що МОЗ розглядає варіант Великодня у форматі онлайн. Однак закривати храми поки що не збираються.