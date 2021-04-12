Українці 2 травня святкуватимуть Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які карантинні обмеження можуть діяти на свято.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів виданню, що в питанні відзначення Великодніх свят потрібно знайти оптимальне й компромісне рішення.

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Як святкуватимуть Великдень у карантин

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони перебувають у жовтій або червоній зонах. Але священнослужителі, напевно, будуть просити пом'якшити обмеження на період Пасхи,

– заявив Ляшко.

Він додав, що хоче, аби люди були у храмах на Великдень, але з дотриманням всіх обмежень, крім того, хтось повинен залишитися зовні.

Заступник міністра охорони здоров'я зазначив, що відомство розглядає і варіант Великодня у форматі онлайн, який у 2020 році.

Ляшко додав, що закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ хочуть напрацювати протягом тижня. Щодо цього йдуть перемовини з релігійними організаціями та лідерами. Однак головний санітарний лікар вважає, що це буде "важкий діалог".

Зверніть увагу! Раніше у Православній церкві України висловили сподівання, що вірянам дозволять відвідувати богослужіння у церквах на Великдень. Однак це точно відбуватиметься за умови дотримання дистанції між людьми й перебування всіх в масках.

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