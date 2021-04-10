Третя хвиля коронавірусу впевнено крокує світом та все більше країн вводять жорсткі карантинні обмеження. В Україні ж епідеміологічна ситуація також залишається досить скрутною, хоча ще й не досягла критичної поділки. Наразі половина областей вже перебуває у червоній зоні.

Ми розпитали експертів про те, коли стабілізується ситуація в країні, чи варто чекати на загальнонаціональний локдаун та що буде з карантином на травневі свята та Великдень.

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Коли в Україні стабілізується ситуація

Вже половина областей ввійшли до червоної зони, а щодня в країні виявляють близько 20 тисяч нових випадків хвороби. Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, розповів, що загалом захворюваність у світі продовжує зростати, але зараз спостерігається стабілізація. Так відбувається тому, що три континенти вже стабілізують ситуацію – це Північна Америка, Південна Америка та Європа, однак набирає обертів ситуації в Азії.

Україна ж входить в п’ятірку країн у Європі з найгіршою ситуацією та залишається на третьому місці за рівнем смертності – на першому та другому місті розташувалися Чехія та Польща.

В Україні досі роблять мало тестувань, хоча за кількістю тестів вже вийшли на рівень Німеччини та Іспанії. Втім, враховуючи коефіцієнт виявлення захворюваності, Україні потрібно робити принаймні в три рази більше тестів.

Якщо ми хочемо порівнювати хвилі, потрібно дивитися на показник смертності. Він говорить про те, що поточна хвиля на 70% перевищує пікове значення попередньої хвилі. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні смертність ще буде зростати та може досягти в середньому рівня у 450 смертей за добу на 100 тисяч населення. Після цього відбудеться стабілізація і спад,

– говорить Ганиченко.



Україні потрібно робити більше тестів / Фото Pixabay

Він додав, що навантаження на систему охорони здоров’я також продовжує зростати. Однак стабілізація може наступити у найближчий тиждень. Госпіталізація має вийти на показник у 0% тиждень до тижня, після цього буде плато, а потім спад. Зараз виписки зростають швидше, ніж рівень госпіталізації. Наразі медична система України готова госпіталізувати до 6500 осіб на добу, тоді як поточний рівень – 4600 госпіталізацій на добу у середньому за тиждень.

У червону зону скоро можуть увійти Харківська, Тернопільська та Полтавська області. Найближчого тижня з червоного рівня можуть війти два регіони – Івано-Франківська та Закарпатська області,

– пояснив експерт.

Він додав, що вже з наступного тижня ситуація у країні буде потроху вирівнюватися і стабілізуватися.

З 11 квітня Івано-Франківська область переходить у жовту зону, а Харківська – у червону.

Чи введуть у країні повний локдаун

В уряді повний локдаун запроваджувати не поспішають, а очільник МОЗ Максим Степанов говорив, що поки будуть обмежуватися локальними. Втім, мер столиці Віталій Кличко закликав уряд запровадити локдаун по всій країні, заборонити міжміське сполучення та запровадити жорстокі заходи на території всіх регіонів.

У Києві з 5 квітня діють жорсткі карантинні обмеження: громадський транспорт перевозить людей лише зі спецперепустками, зачинені школи та садочки.

Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби, у коментарі сайту 24 каналу розповів, що про продовження жорстких карантинних обмежень поки говорити рано і потрібно спостерігати. За його словами, про те, як буде розвиватися ситуація з карантином, можна буде говорити лише наступного тижня після аналізу.



Найближчими тижнями ситуація в Україні може стабілізуватися / Фото Pixabay

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт зазначив, що зараз уряд всіляко намагається ухилитися від запровадження локдауну по всій країні. Влада розуміє, що це викликає невдоволення людей та призводить до падіння рейтингів президента і провладної партії. Вони надали місцевій владі право самій вирішувати, які обмеження запроваджувати. Тепер весь негатив від обмежувальних закладів переноситься на місцеву владу.

Очікується, що в середині квітня кількість хворих почне скорочуватися. Через тиждень-два деякі регіони будуть переведені з червоної зони в помаранчеву. Що стосується Києва, то швидше за все, він буде залишатися в червоній зоні до 10 травня. Очікується, що протягом тижня в червоній зоні можуть опинитися нові області. В багатьох регіонах на Великдень та травневі свята будуть діяти ті чи інші обмеження. У середині травня всі регіони України покинуть червону зону – і обмеження будуть зніматися,

– говорить Хмелевський.

Володимир Курпіта, кандидат медичних наук, викладач Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії в ефірі Українського радіо розповів, що обмежувальні заходи, попри їхню обтяжливість, є ефективними у стриманні поширення інфекції та зниженні смертності. Втім, експерт вважає, що вводити загальнонаціональний локдаун ніхто не буде.

Україна досить велика, тому вводити загальнонаціональний локдаун, я думаю, сенсу немає і уряд не буде цього робити. Ми повинні зрозуміти одне – що якщо, наприклад, в Івано-Франківській області був суцільний локдаун, але потяги звідти розвозили по всій Україні громадян, то це не є обмеження, це напівзаходи, які теж сприяють поширенню епідемії,

– сказав Курпіта.

У яких країнах посилили карантин