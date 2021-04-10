Третья волна коронавируса уверенно шагает по миру и все больше стран вводят жесткие карантинные ограничения. В Украине же эпидемиологическая ситуация также остается достаточно затруднительной, хотя еще и не достигла критической точки. Сейчас половина областей уже находится в красной зоне.

Мы расспросили экспертов о том, когда стабилизируется ситуация в стране, стоит ли ждать общенационального локдауна и что будет с карантином на майские праздники и Пасху.

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Когда в Украине стабилизируется ситуация

Уже половина областей вошла в красную зону, а ежедневно в стране выявляют около 20 тысяч новых случаев болезни. Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, рассказал, что в целом заболеваемость в мире продолжает расти, но сейчас наблюдается стабилизация. Так происходит потому, что три континента уже стабилизируют ситуацию – это Северная Америка, Южная Америка и Европа, однако набирает обороты ситуация в Азии.

Украина же входит в пятерку стран в Европе с наихудшей ситуацией и остается на третьем месте по уровню смертности – на первом и втором месте расположились Чехия и Польша.

В Украине до сих пор делают мало тестов, хотя по количеству тестов уже вышли на уровень Германии и Испании. Впрочем, учитывая коэффициент обнаружения заболеваемости, Украине нужно делать по крайней мере в три раза больше тестов.

Если мы хотим сравнивать волны, нужно смотреть на показатель смертности. Он говорит о том, что текущая волна на 70% превышает пиковое значение предыдущей волны. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели смертность еще будет расти и может достичь в среднем уровня в 450 смертей в сутки на 100 тысяч населения. После этого произойдет стабилизация и спад,

– говорит Ганиченко.



Украине нужно делать больше тестов / Фото Pixabay

Он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения также продолжает расти. Однако стабилизация может наступить в ближайшую неделю. Госпитализация должна выйти на показатель в 0% неделя к недели, после этого будет плато, а затем спад. Сейчас выписки растут быстрее, чем уровень госпитализации. Сейчас медицинская система Украины готова госпитализировать до 6500 человек в сутки, тогда как текущий уровень – 4600 госпитализаций в сутки в среднем за неделю.

В красную зону скоро могут войти Харьковская, Тернопольская и Полтавская области. В ближайшую неделю из красного уровня могут войти два региона – Ивано-Франковская и Закарпатская области,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что уже со следующей недели ситуация в стране будет постепенно выравниваться и стабилизироваться.

С 11 апреля Ивано-Франковская область переходит в желтую зону, а Харьковская – в красную.

Введут ли в стране полный локдаун

В правительстве полный локдаун вводить не спешат, а глава Минздрава Максим Степанов говорил, что пока будут ограничиваться локальными. Впрочем, мэр столицы Виталий Кличко призвал правительство ввести локдаун по всей стране, запретить междугороднее сообщение и ввести жесткие меры на территории всех регионов.

В Киеве с 5 апреля действуют жесткие карантинные ограничения: общественный транспорт перевозит людей только по спецпропускам, закрыты школы и садики.

Олег Рубан, председатель Госпродпотребслужбы, в комментарии сайту 24 канала рассказал, что о продолжении жестких карантинных ограничений пока говорить рано и нужно наблюдать. По его словам, о том, как будет развиваться ситуация с карантином, можно будет говорить только на следующей неделе после анализа.



В ближайшие недели ситуация в Украине может стабилизироваться / Фото Pixabay

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что сейчас правительство всячески пытается уклониться от внедрения локдауна по всей стране. Власть понимает, что это вызывает недовольство людей и приводит к падению рейтингов президента и правящей партии. Они предоставили местным властям право самим решать, какие ограничения вводить. Теперь весь негатив от ограничительных мер переносится на местные власти.

Ожидается, что в середине апреля количество больных начнет сокращаться. Через неделю-две некоторые регионы будут переведены из красной зоны в оранжевую. Что касается Киева, то скорее всего, он будет оставаться в красной зоне до 10 мая. Ожидается, что в течение недели в красной зоне могут оказаться новые области. Во многих регионах на Пасху и майские праздники будут действовать те или иные ограничения. В середине мая все регионы Украины покинут красную зону – и ограничения будут сниматься,

– говорит Хмелевский.

Владимир Курпита, кандидат медицинских наук, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии в эфире Украинского радио рассказал, что ограничительные меры, несмотря на их обременительность, эффективны в сдерживании распространения инфекции и снижении смертности. Впрочем, эксперт считает, что вводить общенациональный локдаун никто не будет.

Украина достаточно велика, поэтому вводить общенациональный локдаун, я думаю, смысла нет и правительство не будет этого делать. Мы должны понять одно – что если, например, в Ивано-Франковской области был сплошной локдаун, но поезда оттуда развозили по всей Украине граждан, то это не ограничения, это полумеры, которые тоже способствуют распространению эпидемии,

– сказал Курпита.

В каких странах усилили карантин